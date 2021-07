Polícia flagra desmanche de carros em Hortolândia e prende suspeito

No local, equipe apreendeu um veículo dublê, revólver, munições, placas de veículos e um celular

A Polícia Militar flagrou um desmanche de carros na Estrada Municipal Sabina Batista de Camargo, no Parque Peron, em Hortolândia, na tarde desta terça-feira (27).

No local a equipe prendeu um homem e apreendeu um revólver calibre 380, munições, além de um veículo dublê, ou seja, que possuía documentação igual a um outro carro.

Diversos itens foram apreendidos em residência que era usada como desmanche de carros – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com registro, os policiais receberam denúncia sobre um possível local que seria usado como desmanche de carros. Ao chegarem no endereço, a equipe constatou que havia diversos veículos no quintal e, muitos deles, já desmontados. Dentro da casa, os policiais encontraram um homem que não soube informar sobre a procedência ao ser questionado sobre os carros.

Em um quarto da residência, os policiais encontraram dentro de uma pochete um revólver da marca Taurus calibre 380 com a numeração raspada, além de dois carregadores e 30 munições intactas.

Durante averiguação, a equipe localizou ainda um veículo modelo Gol considerado dublê, já que o documento possuía a mesma numeração de um outro carro. Os policiais encontraram, também, duas placas de carros e um celular.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Hortolândia, onde ficou preso acusado de posse ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo.