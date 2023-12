Polícia conclui investigação sobre morte de mãe e filho e pede prisão preventiva de suspeito

A Polícia Civil finalizou o inquérito sobre os assassinatos, em outubro, de Fernanda Silva Bim, 44, e do filho dela, Maurício Silva Ferreira, 24, moradores de Hortolândia.

O delegado Yan Loui Adania de Queiroz decidiu pelo pedido de prisão preventiva de César Francisco Moranza Júnior, 53, ex-namorado de Fernanda, pelos dois homicídios e ocultação de cadáver.

Fernanda Silva Bim e Maurício Silva Ferreira foram mortos no dia 3 de outubro – Foto: Divulgação

O primo dele, Aristides Moranza Neto, 39, vai responder pela ocultação de cadáver, já que durante a investigação não foi possível confirmar sua participação nas mortes.

Como esse crime tem pena de até três anos, a legislação não permite prisão preventiva. Ele está detido mediante prisão temporária, que vence no próximo dia 17.

A Polícia Civil afirmou que os suspeitos ainda não têm advogados constituídos.

Segundo apurou o LIBERAL, após os assassinatos César teria ligado para o primo, que teria ficado responsável pela desova.

Os corpos foram deixados em um canavial próximo à Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste.

Em seu depoimento, César contou que a motivação para as mortes seria a cobrança de uma dívida de R$ 17 mil.

Apesar dessa informação, na ocasião a Polícia Civil suspeitava que o valor poderia ser maior.

De acordo com a polícia, a mulher teria emprestado dinheiro para César quando os dois ainda namoravam, mas eles terminaram e o homem não devolveu o valor – que seria usado para investimentos.

Fernanda teria feito várias cobranças ao ex, antes de ele ligar marcando um local para a devolução. Ela aceitou o encontro, mas ficou com medo. Por isso, chamou o filho para ir junto. Os dois acabaram mortos.

O ex chegou a ir até a casa de Fernanda, no Jardim Amanda, em Hortolândia, para conversar com Maurício.

Ele contou que lá, após uma discussão, o rapaz apontou uma arma e durante luta corporal houve um disparo acidental que atingiu o rosto de Fernanda.

Ambos continuaram lutando e outro disparo acidental teria acertado o queixo de Maurício. O suspeito alega que ficou nervoso e saiu sem prestar socorro.

No entanto, ele esteve em um loja de materiais de construção onde comprou lonas e saco de lixo. Então, retornou ao imóvel, enrolou os dois corpos e depois jogou a arma em um rio.

Na sequência foi até a casa da mãe da Fernanda para confessar o crime, mas não teve coragem e chegou a tomar café com ela.

A mãe de Fernanda, de 67 anos, teve a casa invadida no mesmo dia dos homicídios e foi agredida. Ela ficou internada em um Hospital de Hortolândia.

No inquérito, não ficou claro a identidade do agressor, pois a idosa se recorda apenas que uma pessoa encapuzada invadiu sua casa e a acertou com socos, principalmente na região da cabeça, até que ela desmaiou e não se recordou mais do que ocorreu.