Polícia Civil vê indícios de seis crimes em esquema de cashback

Delegado José Regino Melo sugeriu encaminhamento do caso, em Hortolândia, para Polícia Federal

A Polícia Civil identificou seis crimes cometidos pela locadora de veículos RT&T, que encerrou suas atividades há duas semanas, em Hortolândia, sem avisar clientes, funcionários e parceiros. As investigações foram conduzidas pelo delegado José Regino Melo, do 2º DP (Distrito Policial), que sugeriu o encaminhamento do caso à PF (Polícia Federal).

Pelo relatório final, divulgado no último dia 9, o delegado vê indícios de que a empresa praticou os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contravenção penal de exploração de sorteios sem autorização legal e estelionato. Claudio Roberto da Costa Reis, proprietário da locadora, está foragido desde o último dia 5.

A RT&T funcionava sob o sistema de cashback, que consistia em devolver para o cliente todo dinheiro pago no aluguel de um veículo após o período de 15 meses de uso. Geralmente era cobrado 60% do valor venal do carro e o aluguel era pago à vista.

José Regino entende que a prática adotada envolve o golpe de pirâmide financeira. Isto é, quando o esquema de investimento e enriquecimento de um negócio é sustentado, sobretudo, pelo dinheiro dos clientes.

Com o fechamento da locadora, centenas de clientes ainda não sabem se vão ter de volta o dinheiro gasto. Boletins de ocorrências foram registrados em delegacias de mais de dez municípios e dezenas de ações judiciais contra a empresa foram abertas.

Por conta da proporção do caso e dos crimes praticados, a polícia civil entende que as investigações devem ser assumidas pela Polícia Federal. Procurada para saber se já estava ciente dessa indicação, a PF não respondeu até o fechamento desta edição.

Devolução. A frota de carros disponíveis para aluguel não era da RT&T, mas de locadoras que repassavam os automóveis para empresa de Hortolândia. Por conta disso, os clientes estão sendo pressionados pelos verdadeiros donos a entregar os automóveis.

Neste final de semana, dez pessoas chegaram a entregar os veículos à Polícia Civil de Sumaré, porque os carros que estavam em suas posses foram totalmente bloqueados por se tratarem de produtos de crimes.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, uma parte dos veículos pertence à empresa Unidas que, na semana passada, chegou a enviar um comunicado a quem havia alugado carros pela RT&T.

“Foi instaurado inquérito policial perante a Delegacia Especializada em Estelionatos por meio do qual todos os veículos envolvidos receberam restrição de circulação e autorização para apreensão forçada. Por isso, reforçamos o nosso pedido para que procure a loja da Unidas mais próxima para devolução imediata do veículo que está em sua posse”, diz o comunicado que a reportagem teve acesso ontem.

Ao LIBERAL, a Unidas negou ter vínculo com a investigada e afirmou que tem sido alvo de ações de pessoas que alegam que a empresa “também seria responsável por estar em uma ‘cadeia de fornecedores’”.