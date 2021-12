Polícia Civil prende três homens suspeitos de homicídio em Hortolândia

Três homens, de 20, 22 e 24 anos, foram presos em flagrante na última sexta-feira (17) suspeitos de matarem a tiros o mecânico Jonatas Bim Capranico, de 29 anos, no Jardim Sebastião, em Hortolândia. As informações foram passadas pela SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Segundo o órgão, após a morte do mecânico, por volta de 10h30, os policiais civis, por meio da análise de imagens de câmeras de monitoramento, conseguiram localizar e prender os autores dos disparos. A operação que resultou na prisão dos suspeitos contou com apoio da PM (Polícia Militar).

Em buscas na casa de um deles, os policiais localizaram duas pistolas, um revólver, além de maconha, cocaína e crack. O automóvel que eles utilizaram no crime era roubado e também foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, drogas sem autorização ou em desacordo, e localização, apreensão e entrega de veículo no plantão de Hortolândia, sendo encaminhado ao 2º DP (Distrito Policial) da cidade.

Relembre o caso

Na sexta-feira (17), Jonatas Bim Capranico estava dentro de uma oficina, consertando uma motocicleta, quando três homens desembarcaram de uma Sandero Prata e atiraram contra ele. Foram ao menos 20 disparos. O mecânico morreu no local e os atiradores fugiram, sendo localizados pela Polícia Civil no mesmo dia do crime.