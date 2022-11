Polícia Civil indicia cinco pessoas por morte de ganhador da Mega-Sena

O inquérito policial para apurar a extorsão seguida de morte do ganhador da Mega-Sena Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, de Hortolândia, foi encerrado nesta quarta-feira (9) pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba e entregue à Justiça. Cinco pessoas que estariam envolvidas no crime foram presas e outras três ainda serão investigadas.

A delegada Juliana Ricci, titular da 3ª DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Deic, explica que encerrou os interrogatórios dos presos que foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e de extorsão mediante sequestro seguida de morte. Ela também pediu que fossem decretadas as prisões preventivas dos detidos.

Delegada Juliana Ricci comanda as investigações – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“As investigações ainda prosseguem em relação a três pessoas, nada impedindo a identificação de mais envolvidos”, afirma Juliana.

O abordagem ao último suspeito ocorreu em 15 de outubro. Trata-se de Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, o Vini, de 22 anos. Ele foi localizado em um condomínio de chácaras de Piracicaba. A ação contou com o apoio do helicóptero Pelicano, da Polícia Civil. Outras quatro pessoas já foram presas.

Vini, como era conhecido, admitiu que foi até uma agência bancária de Campinas com o cartão e senha da vítima, para habilitar o aplicativo, em 14 de setembro. No entanto, ele negou ter atuado diretamente no arrebatamento. Relatou que apenas recebeu o cartão para realizar a transação no banco.

“Vini tinha uma caminhonete S-10 que foi flagrada pelo sistema de segurança junto com outro carro, Fiesta preto, que pertenceria ao outro comparsa, que tem nome semelhante, Marcos Vinícius Ferreira. No entanto, nenhum deles assumiu ter rendido a vítima”, relatou a delegada na ocasião.

Na semana anterior, a Deic prendeu Marcos Vinícius Ferreira, que teria usado o próprio carro para transportar a vítima no dia do sequestro.

Também estão presos a transexual Rebeca (Samuel Messias Pereira Batista), de 24 anos, que teria emprestado seus documentos para abertura da conta usada para extorquir a vítima; além de Roberto Jefferson da Silva, conhecido como Gordão, e Rogério Spínola, ambos de 48 anos, que teriam aberto a conta.

MORTE

Jonas morreu no dia 14 de setembro, após ser encontrado ferido na alça de acesso da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.