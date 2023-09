Polícia Civil frustra venda de notebooks furtados no Facebook em Hortolândia

Vários notebooks foram encontrados na casa da suspeita - Foto: Polícia Civil - Divulgação

A Polícia Civil de Hortolândia descobriu um esquema de venda de notebooks furtados que eram comercializados no Facebook. A própria vítima reconheceu seu aparelho em um anúncio de venda e avisou a corporação. A polícia orienta que as vítimas que tiveram notebooks devem comparecer na Delegacia do Município, no Parque dos Pinheiros, com nota fiscal para retirá-los.

De acordo com o delegado Yan Loui Adania de Queiroz, uma das vítimas, entrou em contato com o vendedor pela internet e marcou um ponto de encontro no bairro São José, em Campinas, para a entrega dos objetos, mas também avisou a polícia. Quando uma mulher chegou com os dois notebooks, ela foi detida.

“Nós fomos até a casa dela, onde localizamos mais dois notebooks que foram furtados da mesma vítima”, disse o delegado. “Também apreendemos mais sete notebooks e 2 iPads, que possivelmente, foram furtados”, completa.

A mulher foi conduzida à delegacia, onde prestou depoimento. Ela afirmou à polícia que outro rapaz teria deixado os aparelhos na casa dela, mas não sabia que eram furtados.

A suspeita foi liberada, mas será investigada por receptação durante o inquérito policial.

Investigação

Pelo menos oito furtos em estabelecimentos ocorreram desde maio deste ano, em Sumaré e Hortolândia. Em todas as ações criminosas, os bandidos levaram notebooks. O caso mais recente ocorreu na última segunda-feira (28), quando criminosos invadiram um escritório de engenharia e levaram 20 notebooks.