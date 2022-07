Polícia Civil fecha 1º DP de Hortolândia para reforma

Atendimentos deverão ser centralizados na delegacia do município, que fica no Parque dos Pinheiros

O 1º Distrito Policial de Hortolândia foi fechado e deixou de atender ao público desde a última terça-feira. Os funcionários desligaram os computadores e retiraram os móveis da antiga unidade que ficava na Rua Ercílio Antonio de Almeida, 435, na região do Jardim Rosolém.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) enviou uma nota ao LIBERAL informando que a unidade vai passar por uma reforma para adequação dos recursos e com isso os atendimentos deverão ser centralizados na delegacia do município, que fica no Parque dos Pinheiros.

O antigo estabelecimento policial era responsável pela demanda dos bairros nas regiões adjacentes e inclusive das quatro unidades do Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia, que ficam no município e concentram 5.675 presos, de acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

Todas as apreensões de ilícitos (celulares e drogas), por exemplo do local, eram apresentados no DP, inclusive apurações de crimes no ambiente prisional.

“As pessoas que moram naquela região e quiserem registrar boletins de ocorrência terão que comparecer na delegacia do município, ou no 2º Distrito Policial, no Jardim Amanda. Sem contar que os prédios das unidades não possuem estrutura física para atender essa sobrecarga na demanda”, relatou um policial civil.

A Secretaria de Segurança confirmou em nota que “o 1° DP de Hortolândia passará por uma reforma para adequação de recursos e o atendimento da unidade será realizado no prédio da delegacia sede da cidade. Os inquéritos policiais e demais demandas em andamento pelo 1° DP continuarão normalmente em apuração”. Anteriormente, a pasta emitiu uma nota informando que “o 1° DP foi fechado para adequação de recursos”. A secretaria não explicou se a reforma é física ou estrutural.

A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, informou que não recebeu, oficialmente, nenhum pedido de rescisão do contrato de locação ou de devolução deste imóvel por parte da Polícia Civil, uma vez que o contrato foi prorrogado.