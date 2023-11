Polícia Civil apura suposto envolvimento de 3ª pessoa em agressão à idosa

Fernanda Silva Bim e Maurício Silva Ferreira foram mortos no dia 3 de outubro - Foto: Divulgação

Uma idosa de 67 anos (mãe e avó de Fernanda Silva Bim, 44, e Maurício Silva, 24) também foi ouvida pela Polícia Civil, no último dia 18, mas afirmou que não conseguiu ver o rosto do agressor que havia invadido sua casa, no Jardim Amanda, em Hortolândia, no mesmo dia dos assassinatos, em 3 de outubro.

A Polícia Civil apura a possibilidade de que outra pessoa, ainda não identificada, tenha participado das agressões.

O ex-genro da idosa, Cesar Francisco Moranza Junior, 53, e o primo dele, Aristides Moranza Neto, 39, que já estão presos suspeitos pelo assassinato de Fernanda Silva Bim, 44, e seu filho, Maurício Silva, 24, negaram ter espancado a mulher.

Cesar Junior é suspeito de assassinar mãe e filho – Foto: Divulgação

A vítima relatou que estava na cozinha quando um homem invadiu a casa e passou a agredi-la, inicialmente com socos. Depois, começou a desferir golpes com um pedaço de granito na cabeça.

A mulher contou ainda que ficou um tempo desmaiada e que às vezes acordava, tentava se levantar, mas escorregava no sangue e desmaiava.

Ela foi encontrada no dia seguinte pelo filho com hematomas no corpo. A vítima foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas, onde ficou internada e teve alta dias depois.

A Polícia Civil teve acesso a imagens que comprovam que no dia do duplo homicídio, 3 de outubro, César esteve na casa dela, mas a idosa afirmou à polícia que não tem certeza da data em que teve a residência invadida.