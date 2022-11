Polícia boliviana faz reconstituição de morte de estudante de Hortolândia

A polícia da Bolívia deve fazer a reconstituição da morte da estudante de medicina, de Hortolândia, Mariana Sousa Bustamante, 21, nesta quinta-feira, em Cochabamba, segundo informações da família da jovem.

A tia materna de Mariana, Ana Francisca de Souza Silva, não antecipou os detalhes para não atrapalhar o trabalho da polícia, mas afirma que alguns trechos vazaram.

Mariana estudava medicina na Bolívia e tinha 21 anos – Foto: Divulgação

“Ainda temos poucas informações sobre o que ocorreu. Os advogados que representam a família e os demais envolvidos no chamado e retirada do corpo da Mariana também participarão”, completa.

A estudante morava com dois brasileiros que cursavam a mesma faculdade. Na noite do crime, na madrugada de 7 de novembro, eles teriam alegado aos familiares que a jovem teria caído do 6º andar do prédio ou tentado se matar.

No entanto, a versão não convenceu os familiares, pois vizinhos teriam relatado que ouviram uma discussão entre eles.