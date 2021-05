Polícia apreende mais de R$ 1 mil e quase um quilo de drogas em Hortolândia

Dois homens foram presos e uma mulher foi detida após serem flagrados com mais de R$ 1 mil e cerca de 900 g de drogas no Jardim Amanda I, em Hortolândia, entre a noite desta terça-feira (4) e o início da madrugada desta quarta (5).

De acordo com informações do 48.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a corporação recebeu denúncia anônima de que um casal e um indivíduo fariam o transporte de drogas utilizando um veículo Volkswagen Gol branco, que abasteceria o ponto de tráfico na Rua Marechal Deodoro da Fonseca.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No local indicado, já conhecido como ponto de tráfico de drogas no bairro, os policiais avistaram de longe um veículo com as mesmas características descritas na denúncia, porém, a equipe perdeu contato visual com o carro, que foi reencontrado na Rua Alvares de Azevedo, com a porta apenas encostada e com o capô quente.

Ao lado do veículo havia uma residência com portão aberto e ainda em movimento. Um dos indivíduos no imóvel então permitiu a entrada da equipe na residência.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A porta da sala estava aberta e no chão estavam sentados dois homens manuseando uma sacola que continha 234 pinos de cocaína e 28 porções de maconha.

Com a mulher, que também estava na casa, foi encontrado um tubo de maconha e a quantia de R$ 155. No veículo foi localizado outra porção de maconha.

Durante o procedimento de busca pessoal, um dos homens chegou a oferecer à equipe policial a quantia de R$ 700 para tentar ser liberado do local.

Os policiais também foram até a residência da mulher para buscar seu documento pessoal e, ao adentrarem imóvel, viram em cima da cama dela uma sacola contendo apetrechos para embalagem de drogas.

Filosofias do cotidiano no blog da Alessandra Olivato.

Uma policial feminina então fez a busca pessoal na mulher e localizou R$ 889 em suas partes íntimas. Ao ser questionada, ela não soube responder qual era a origem do dinheiro.

Todos indivíduos foram conduzidos ao plantão policial de Hortolândia. Ambos os homens encontrados foram presos, enquanto a mulher foi liberada.

No total, foram apreendidos 662 g de maconha e 220 g de cocaína, além de R$ 1.044 em dinheiro.