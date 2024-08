Polícia apreende 30 kg de maconha em Hortolândia e prende suspeito

Casa servia como depósito de drogas, no Jardim São Sebastião; investigação continua para identificar outros envolvidos

Policiais civis da Dise/Deic (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, da Divisão Especializada de Execuções Criminais) de Campinas descobriram, nesta sexta-feira (23), uma casa que servia como depósito de entorpecentes no Jardim São Sebastião, em Hortolândia.

Tijolos da droga estavam no interior do imóvel no Jardim São Sebastião – Foto: Dise/Deic Campinas/Divulgação

No interior do imóvel, os agentes apreenderam 30 kg de maconha. O morador foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com os investigadores, eles já apuravam uma denúncia de que uma casa na Rua Aster servia de ponto de armazenamento de drogas que seriam, posteriormente, divididas em pequenas porções para a venda e remetidas aos pontos de tráfico em várias regiões da cidade.

O suspeito teria admitido as policiais que realmente utilizava a residência com a finalidade de ocultar entorpecentes.

No interior do imóvel, os investigadores também localizaram uma grande balança eletrônica, destinada à pesagem dos tabletes, e uma motocicleta.

Conduzido à delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante e permaneceu custodiado até ser apresentado à audiência de custódia.

Uma amostra da maconha será encaminhada para análise ao IC (Instituto de Criminalística) de Campinas. O restante será incinerado após a autorização judicial.

A investigação continuará na tentativa de identificar outros envolvidos.