Polícia alemã apreende cocaína em Kombi com placas de Hortolândia

Foto: Polícia de Hamburgo - Divulgação

A polícia de Hamburgo, cidade do norte da Alemanha, apreendeu 100 quilos de cocaína escondidos na estrutura de uma VW Kombi com placas de Hortolândia. A droga foi considerada de alto grau de pureza e avaliada em 21 milhões de euros.

A apreensão ocorreu nesta sexta-feira e foi divulgada pelo jornal alemão Bild. De acordo com informações da polícia divulgadas pelo jornal, a Kombi veio em um contêiner procedente do Brasil. A droga foi descoberta no sistema de raio-x da alfândega de Hamburgo.