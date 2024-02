PM prende três por tráfico e apreende mais de 2 mil unidades de drogas em Hortolândia

Droga foi apreendidas após abordagem durante patrulhamento da Polícia Militar - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Policiais Militares da 3° Cia da PM (Polícia Militar) prenderam, em Hortolândia, nesta quinta-feira (15), três homens por tráfico de drogas durante patrulhamento. Ação é responsável pela apreensão de 2.214 unidades de entorpecentes entre maconha, haxixe, skank, crack, cocaína e extasy.

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os policiais faziam patrulhamento pelo bairro Parque do Horto e notaram um Volkswagen Voyage branco com dois ocupantes em alta velocidade.

Segundo o batalhão, o suspeito que estava no banco do passageiro se abaixou ao ver a viatura, motivo pelo qual a polícia suspeitou de algo e realizou a abordagem. Com eles, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, em uma sacola que estava dentro do Voyage, foram encontrados diversos entorpecentes.

Ao ser questionado, o passageiro confirmou o tráfico e afirmou ter mais drogas guardadas na casa da mãe. Os policiais então se dirigiram para o endereço informado e encontraram no local grande quantidade de entorpecentes. Ao deixarem a residência, os policiais flagraram um terceiro suspeito, que também estava em posse de entorpecentes.

Durante a ação, 286 unidades de maconha, 116 de haxixe, 313 de skank, 675 de crack, 804 de cocaína e 20 comprimidos, totalizando 2.214 porções, foram apreendidas.

O trio foi levado ao plantão policial da cidade, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.