PM prende três e recupera carga de encomendas da Fedex de quase R$ 46 mil

Motorista foi abordado no Jardim São Jorge, na segunda-feira, e teve sua Fiorino e a carga roubadas

A PM (Polícia Militar) recuperou uma Fiorino e encomendas da empresa Fedex nesta segunda-feira (11), em Hortolândia. As mercadorias estavam avaliadas em R$ 45.986,92. Os três ladrões foram presos.

Carga foi recuperada pela Polícia Militar e devolvida ao proprietário – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo informou a PM, o trio de assaltantes abordou o motorista no Jardim São Jorge e anunciou o assalto. Eles estavam em um Corsa, obrigaram o funcionário a entrar na Fiorino e fugiram com os dois carros.

Em determinado momento, liberaram o funcionário e dispensaram a Fiorino no Monte Sinai, no mesmo município, mas levaram as mercadorias da empresa de correspondência.

A PM foi chamada e começou as buscas. Na Rua do Limão, os policiais viram os homens colocando diversas caixas no Corsa. Abordado, o trio confessou o crime.

Eles receberam voz de prisão por roubo. A caga foi devolvida ao proprietário.