PM derruba muros para coibir tráfico perto de escolas em Hortolândia

Barricadas estavam sendo utilizadas para impedir o policiamento na área, no bairro São Sebastião

Ação foi realizada na tarde desta sexta-feira, na Rua Alecrim - Foto: Polícia Militar / Divulgação

Policiais militares que integram a ronda escolar da 4ª Companhia do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) desmantelaram na tarde desta sexta-feira (23) um ponto de tráfico de drogas que ficava próximo a escolas, em Hortolândia. Os agentes derrubaram os muros do local.

A ação ocorreu na Rua Alecrim, no bairro São Sebastião. O terreno que estava sendo usado para a prática criminosa pertence, de acordo com a polícia, à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Os policiais, então, entraram em contato com a empresa e, com a colaboração da mesma, removeram os muros e barricadas que estavam sendo utilizados pelos criminosos para impedir o policiamento na área.

Segundo a Polícia Militar, a ação teve como objetivo prevenir delitos e proteger a integridade dos moradores, resultando em um ambiente mais seguro para a comunidade.