PM apreende tabletes de maconha e pasta base de cocaína em Hortolândia

Uma pessoa foi presa na operação realizada no Jardim Carmen Cristina, na região do Remanso Campineiro

Um homem foi preso no Jardim Carmen Cristina, na região do Remanso Campineiro, em Hortolândia, durante a manhã desta segunda-feira (3), após ser flagrado com duas armas de fogo, além de sete tijolos de maconha, quatro tabletes de pasta base de cocaína, seis pacotes de cocaína e uma porção de crack.

Cães Thor e Noah com o material apreendido pela polícia – Foto: Baep/Divulgação

A operação foi realizada por volta de 9h30 por policiais do 48.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com apoio do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), após uma denúncia de tráfico de drogas no local, um terreno baldio entre as ruas Sete e Roseno Pereira.

Além das drogas e das duas armas de fogo, calibres .40 e 9 mm, os policiais também apreenderam 13 sacos de eppendorfs, duas prensas, duas balanças de precisão, uma máquina seladora, além de insumos para a realização das misturas das drogas.

Os cães farejadores Thor e Noah foram usados na varredura do imóvel.

A ocorrência ainda estava em andamento pelo plantão policial de Hortolândia na noite desta segunda, motivo pelo qual ainda não haviam sido divulgadas informações sobre o preso e nem sobre a quantidade apreendida de entorpecentes.