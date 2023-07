PM apreende Kombi carregada com 856 quilos de maconha em Hortolândia

Policiais militares localizaram uma Kombi carregada com 856,35 quilos de maconha, no Jardim Residencial Firenze, em Hortolândia, na manhã desta sexta-feira (21). O motorista do veículo tentou fugir, mas foi detido pelos policiais.

De acordo com a corporação, por volta das 10h, os policiais foram avisados pela central de monitoramento de que uma Kombi, cujo proprietário é um foragido da justiça, havia sido flagrada por uma câmera posicionada nas imediações do bairro.

Maconha estava dentro de uma kombi – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os policiais se aproximaram do veículo, mas o condutor saiu do carro e correu, sendo detido depois de cerca de 100 metros. Os PMs se aproximaram da Kombi e localizaram a droga.

O suspeito alegou que uma pessoa, cuja identidade ele não revelou, pediu para que ele pegasse uma Kombi na Rodovia Anhanguera (SP-330) e levasse até o bairro Taquara, no limite entre Hortolândia e Sumaré.

“O homem receberia R$ 4 mil pelo transporte da droga”, disse o aspirante a tenente Marcelo Giavarotti.

Levado ao 2º Distrito Policial, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e depois levado à Cadeia Pública de Sumaré. A polícia não localizou o proprietário da Kombi.