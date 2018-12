PM apreende espingarda em baile funk

Um grupo de adolescentes foi levado para a delegacia de plantão de Hortolândia após uma abordagem da PM (Polícia Militar) em um baile funk neste sábado (15). Uma espingarda foi apreendida no local e os jovens liberados aos responsáveis.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com informações da PM, a corporação recebeu uma denúncia de que um baile funk estava ocorrendo numa chácara e que havia pessoas com um fuzil no local. Os policiais foram até o imóvel e flagraram vários adolescentes consumindo bebidas alcoólicas e drogas. Também foi encontrada uma espingarda de pressão, que foi apreendida.

O grupo de adolescentes foi levado ao Plantão Policial para registro da ocorrência. Todos foram liberados para os responsáveis. Também foram apreendidas porções de maconha, de acordo com a polícia.