Perugini será sepultado em Jacutinga (MG), sua cidade natal

Vítima do novo coronavírus (Covid-19), o prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini (PSD), será enterrado às 9 horas desta sexta-feira (2) na cidade de Jacutinga (MG), onde nasceu.

A informação foi confirmada ao LIBERAL pelo secretário de Governo do município hortolandense, Carlos Augusto César, o Cafú, e pela assessoria de imprensa executivo.

Ele foi o membro do executivo responsável por acompanhar Perugini durante os 59 dias de internação nos hospitais Samaritano, em Campinas, e 9 de Julho, em São Paulo. Cafú está na capital paulista para agilizar os detalhes burocráticos para viabilizar o sepultamento.

“Eu estou aqui no hospital cuidando de tudo. O único sentimento que eu tenho é que eu perdi um pai, um amigo, um irmão”, lamentou.

A expectativa, segundo o secretário, é de que o sepultamento aconteça ainda durante a manhã desta sexta-feira, no Cemitério Municipal de Jacutinga. Antes disso, deve haver um velório só para os familiares mais próximos, para evitar aglomerações neste momento da pandemia, diz o secretário.

TRAJETÓRIA

Natural de Jacutinga (MG), Perugini foi seminarista e professora da rede estadual na cidade mineira. Em 1981 ele chegou à região e foi casado com a ex-deputada federal Ana Perugini (PT), com quem teve três filhas. Atualmente, era filiado ao PSD, mas teve passagem marcante pelo PT e ainda pelo PDT, antes da sigla atual.

Angelo estava em seu quarto mandato como prefeito de Hortolândia. Ele comandou a cidade entre 2005 a 2012, foi eleito para o terceiro mandato em 2017 e reeleito em 2020.

Perugini começou sua carreira política como vereador em Sumaré (1989/1992) e contribuiu para que Hortolândia, que era distrito de Sumaré, se emancipasse em 19 de maio de 1991. Em 1992 e 2000 ele disputou as eleições para a prefeitura da cidade, mas não se elegeu na ocasião.

Ainda foi vice-prefeito de Hortolândia entre 1997 a 2000 e deputado estadual entre 2015 a 2016. Em seu currículo, o político atuou como coordenador da Secretaria Estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), em 1985.

“Nos oito anos em que esteve à frente do Executivo municipal, várias ações ficaram registradas como fruto de seu trabalho. As principais delas são a pavimentação de ruas, com asfalto sem custo ao morador, e a retomada das obras de saneamento básico, por meio da luta por esgoto coletado e tratado. Nesta época, Hortolândia chegou a ser destaque na mídia nacional como “a cidade média que mais cresce no país”, com altos índices de empregabilidade, avanços em infraestrutura urbana e melhora da qualidade de vida da população”, destacou a prefeitura, em nota.