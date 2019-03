Pedreiro morre afogado em lagoa de Hortolândia

O pedreiro José Conceição, de 21 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (10) em uma lagoa em Hortolândia. Segundo a PM (Polícia Militar), o rapaz era de São Paulo e tinha ido passear na cidade. O acidente aconteceu às 16h30.

Foto: Arquivo/O Liberal

A lagoa onde o jovem se afogou fica nos fundos do condomínio Jardim de Mônaco, na Avenida Olívio Franceschini, de acordo a PM.

A funerária que ficou responsável pelos trâmites do caso informou que a família do jovem entrou em contato e disse que estava indo de São Paulo para Hortolândia. O corpo de Conceição está no IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

A PM informou que, quando chegou à represa, o rapaz já tinha morrido e a ambulância do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) estava no local. O caso foi registrado na delegacia de Hortolândia.