PAT de Hortolândia tem 32 vagas de emprego disponíveis

Do total, 13 podem ser concorridas por pessoas com deficiência; inscrições podem ser feitas online ou presencialmente

Interessados podem ir ao Hortofácil, na Rua Argolino de Moraes, 405 - Foto: Prefeitura de Hortolândia

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com 32 vagas de emprego disponíveis. Destas, dez são para ajudante de pedreiro, para as quais PCDs (pessoas com deficiência) podem concorrer.

Há também vagas exclusivas para PCDs, como promotor de vendas, com duas oportunidades disponíveis, e uma para auxiliar administrativo.

Para concorrer aos cargos disponíveis, os candidatos devem se inscrever pelo aplicativo Sine (Sistema Nacional de Emprego) Fácil ou pelo site Emprega Brasil.

É possível também se inscrever presencialmente no PAT, dentro do Hortofácil, localizado na Rua Argolino de Moraes, 405, na Vila São Francisco. O atendimento é de segunda à sexta-feira, as 8 às 17 horas, exceto no feriado de Corpus Christi. O órgão retorna na segunda-feira (20).

*Estagiária, sob supervisão de Rodrigo Alonso