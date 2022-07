PAT de Hortolândia tem 20 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com 20 vagas de emprego disponíveis. Destas, nove estão abertas para PCDs (pessoas com deficiência), nos cargos de controlador de acesso, auxiliar de expedição, farmacêutico e manicure.

Os salários divulgados das vagas disponíveis variam de R$ 1.600 a R$ 3.650. Os interessados devem se candidatar pelo aplicativo Sine (Sistema Nacional de Emprego) Fácil ou por meio do site Emprega Brasil.

As candidaturas também podem ser realizadas presencialmente na sede do PAT, localizada no Hortofácil, na Rua Argolino de Moraes, 405, na Vila São Francisco. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Os interessados devem apresentar Carteira de Trabalho (digital ou impressa), RG, CPF e comprovante de endereço.

Confira a relação completa de vagas:

Cargo PCDs

inclusos Vagas Escolaridade Experiência Salário Limite de

candidatos Data

limite Controlador de acesso Sim 4 Ensino Fundamental completo Sim R$ 1.607,97 12 29/07 Eletricista de instalações de prédios Não 2 Ensino Médio completo Preferencialmente R$ 2.015,00 6 10/08 Auxiliar administrativo Não 1 Ensino Superior incompleto Sim Não divulgado 3 12/08 Auxiliar administrativo (estágio) Não 1 Ensino Superior incompleto Não exigida Não divulgado 3 12/08 Consultor de vendas Não 4 Ensino Médio completo Preferencialmente Não divulgado 12 18/08 Lavador de carros Não 1 Ensino Médio completo Preferencialmente R$ 1.600,00 3 19/08 Manicure Sim 1 Não exigida Não exigida Não divulgado 3 19/08 Instalador de ar condicionado Não 1 Ensino Médio completo Sim Não divulgado 3 19/08 Auxiliar de expedição Sim 3 Ensino Médio completo Sim Não divulgado 9 24/08 Farmacêutico Sim 1 Ensino Superior completo Não exigida R$ 3.650,00 3 24/08 Analista de marketing Não 1 Ensino Superior completo Sim Não divulgado 3 26/08

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.