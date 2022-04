PAT de Hortolândia tem 115 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com 115 vagas de emprego disponíveis. Os salários variam de R$ 1.384 a R$ 2.030.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A maioria dos postos são para operador de telemarketing, com 50 vagas disponíveis. Em seguida estão as vagas de pintor de edifícios, ajudante de obras e pedreiro, com 20 oportunidades cada. Há também vaga para auxiliar de limpeza.

Os interessados devem se candidatar pelo aplicativo Sine Fácil, pelo site Emprega Brasil ou presencialmente no PAT, localizado no Hortofácil, na Rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os candidatos devem apresentar carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de endereço.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.