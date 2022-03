PAT de Hortolândia tem 102 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com 103 vagas de emprego disponíveis.

A maioria das vagas, com 80 oportunidades, é para operador de telemarketing, sem a necessidade de experiência. Em segundo, está pedreiro de manutenção, com 10 vagas e exigência de experiência. Os salários são de R$ 1.212,00 e R$ 2.030,19, respectivamente.

Há também vagas para auxiliar de manutenção predial, instalador de sistemas de segurança, funileiro e mecânico eletricista de diesel. Os dois últimas cargos aceitam PCDs (pessoas com deficiência).

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Sine (Sistema Nacional de Emprego) Fácil ou pelo site Emprega Brasil , ambos do governo federal. As candidaturas podem ser feitas na sede do PAT no Hortofácil, das 8h às 17h, com Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de endereço.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco