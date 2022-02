PAT de Hortolândia oferece 82 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia, oferece 82 vagas de emprego. Dessas, 50 são para o cargo de atendente de restaurante, para as quais PCDs (pessoas com deficiência) também podem concorrer.

Há ainda oportunidades para eletricista, encanador, ajudante de obras e instalador de equipamentos de segurança.

Os interessados devem se candidatar às vagas por meio do aplicativo Sine Fácil ou do site Emprega Brasil, ambos do governo federal. A orientação é para evitar aglomeração no local em virtude da pandemia do Coronavírus.

O órgão orienta para que os candidatos fiquem atentos às datas de disponibilidade de cada vaga. As vagas de emprego ficam disponíveis até a data limite ou até o número máximo de candidatos estabelecido pelo empregador for atingido.

Para quem preferir se candidatar presencialmente, o PAT fica dentro do HORTOFÁCIL, localizado na rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O órgão ressalta que o atendimento presencial é realizado de acordo com os protocolos sanitários que incluem o uso obrigatório de máscara e distanciamento.

É necessário levar Carteira de Trabalho (digital ou impressa), RG, CPF e comprovante de endereço. Os candidatos também podem levar currículo e comprovante de endereço, mas, de acordo com o PAT, a apresentação desses documentos não é obrigatória.

Para mais informações e orientações, o telefone do órgão é 3965-1400, ramais 8912 e 8913.

Confira as 82 vagas de emprego oferecidas pelo PAT de Hortolândia: