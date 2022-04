PAT de Hortolândia conta com 69 vagas de emprego disponíveis

A maioria das vagas são para o cargo auxiliar de produção, com atuação apenas aos finais de semana

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com 69 vagas de emprego disponíveis. Há vagas para PCDs (pessoas com deficiência).

A maioria das vagas são para auxiliar de produção, com 50 oportunidades para trabalho aos finais de semana, com um salário de R$ 582,60 – o salário oferecido é inferior ao valor do salário mínimo em virtude da jornada de trabalho ser de oito dias por mês. E necessário experiência na área.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As vagas estão disponíveis para consulta no site de prefeitura e, para se candidatar às oportunidades, o interessado deve acessar o aplicativo Sine Fácil ou pelo site Emprega Brasil, ambos do governo federal.

Para quem preferir se candidatar presencialmente, o PAT fica dentro do Hortofácil, na Rua Argolino de Moraes, 405, na Vila São Francisco. O atendimento acontece das 8h às 17h.