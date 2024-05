Pai de santo é preso por estupro em Hortolândia; vítimas eram dopadas

Religioso abordava as frequentadoras da mesma maneira, e dizia que as "pombas giras" das vítimas queriam "trocar energia" com ele

Um pai de santo de 49 anos foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta segunda-feira (27), apontado por abusos sexuais de frequentadoras de um terreiro, após dopá-las com bebidas alcoólicas. As vítimas têm idades entre 16 e 27 anos. André Luís Freitas Jacob foi pego em seu templo religioso, no bairro Nova Hortolândia. No local, a polícia apreendeu celulares e uma réplica de pistola.

Ele foi indiciado por estupro, todos por vulneráveis, pois as vítimas estariam sob efeito de bebida alcoólica ou outra substância. André também vai responder por violação mediante fraude, uma vez que teria se aproveitado do fato de ser uma “autoridade espiritual” entre as vítimas, que o consideravam como líder religioso.

Na delegacia, o pai de santo negou as agressões. A reportagem não localizou o advogado do suspeito.

Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que o suspeito agia de maneira semelhante com as frequentadoras de seu templo. Mais duas vítimas pretendem comparecer à delegacia para prestarem novas informações.

O inquérito policial conduzido pelo delegado Yan Loui Adania de Queiroz apurou que André Luís sempre agia da mesma maneira. Ele dizia que as mulheres precisavam cuidar das entidades “pombas giras”, que queriam que praticassem relações sexuais com o pai de santo, como uma espécie de “troca de energias.”

Uma jovem de 18 anos, que também foi vítima do homem, afirmou que começou a frequentar o terreiro em março do ano passado. Ela alegou que, inicialmente, foi chamada para um quarto, alegando que sua “pomba gira” iria arrumar a sua vida.

Lá ela consumiu uma bebida forte que a deixou tonta, fechou os olhos e permaneceu quieta durante o ato, porque acreditava que estava incorporada pela entidade. Continuou indo ao terreiro uma vez por semana para receber os ensinamentos e somente em outubro do mesmo ano foi liberada pelo líder religioso.

Segundo ela, em dezembro do mesmo ano, sofreu um roubo, e ao comentar com o pai de santo, ele disse que o fato ocorreu porque a jovem não agradou mais a sua “pomba gira.”

Uma adolescente também relatou que foi abordada da mesma forma e chegou a fazer a “troca de energias” uma vez com o pai de santo.

A polícia orienta que outras vítimas do suspeito procurem a delegacia, na Rua Benedicta Pires de Assis, número 88, no Remanso Campineiro, em Hortolândia. O telefone é (19) 3887-1701.