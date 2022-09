Operação da Dise resulta em apreensão de drogas e um detido

Operação Marechal foi deflagrada em uma rua do Jardim Amanda, em Hortolândia, nesta segunda-feira

Um homem de 37 anos foi preso nesta segunda-feira (26), durante a Operação Marechal, deflagrada pelos policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana. Foram apreendidos 134 porções de maconha, cocaína e uma unidade da chamada maconha “gold”, com maior concentração de THC e mais cara.

Drogas foram apreendidas pela Dise de Americana – Foto: Polícia Civil / Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, a porção desta droga é comercializada a R$ 30, enquanto que a convencional custa R$ 10.

Segundo os policiais, os agentes deflagraram a operação com o foco ao combate ao intenso tráfico de drogas que ocorria em uma região de área verde, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Jardim Amanda. O suspeito foi abordado no momento em que entregava drogas para usuários.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em busca pessoal, os investigadores encontraram uma porção de maconha e um pino de cocaína, além de R$ 20 em dinheiro. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele teria jogado uma sacola com entorpecentes, que foi recuperada.

O indiciado foi submetido a exame cautelar e transferido para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.