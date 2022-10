Operação contra esquema bilionário cumpre mandado em Hortolândia

A Receita Federal, em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, cumpre um mandado de busca e apreensão em Hortolândia nesta quarta-feira (4). O objetivo da operação, batizada de Fractal, é desmantelar um esquema bilionário de remessas de dinheiro ilícito ao exterior.

O objetivo é desmantelar um bilionário esquema de remessas de dinheiro ilícito ao exterior – Foto: Receita Federal / Divulgação

De acordo com os órgãos, o dinheiro passa por dezenas de empresas de fachada até ser mandado para fora do País, por meio de operações com criptomoedas. Uma movimentação financeira de mais de R$ 4 bilhões, remetidos ao exterior entre 2021 e 2022, já foi identificada.

O dinheiro ilícito passa por dezenas de empresas de fachada até ser mandado para fora do País – Foto:

Além de Hortolândia, os mandados, ao todo 52, são cumpridos nas cidades de Diadema, Guarulhos, Holambra, Itapeva, Mogi das Cruzes, Santana de Parnaíba, São Paulo, Sorocaba e Votorantim.

Essas empresas que mascaram a origem do dinheiro possuem diversas atividades, como serviços odontológicos, gravação de som e de edição de música, filmagem de festas e eventos, administração de obras, serviços de pré-impressão, comércio varejista de mercadorias em geral, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, intermediações comerciais e lavanderias.

“A fraude consiste em um complexo esquema de rede de empresas fantasmas cujo objetivo é ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores que são creditados em suas contas bancárias, que posteriormente são repassados a terceiros, principalmente para empresas operadoras de câmbio e de criptomoedas”, traz a nota

São cumpridos 52 mandados de busca e apreensão em cidades do Estado – Foto: Receita Federal / Divulgação

O esquema serve, principalmente, segundo a Polícia Civil e a Receita, aos interesses do crime organizado, seja às facções criminosas, aos contrabandistas de produtos importados ou a qualquer um que necessite remeter valores ilícitos ao exterior, como empresas sonegadoras de tributos.

Participam desta operação cerca de 100 servidores da Receita Federal e 200 da Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, os mandados ainda estavam sendo cumpridos.

O esquema. As investigações da Receita Federal tiveram início quando foi constatado que empresas transferiam dinheiro decorrente do lucro da sonegação para operadoras de turismo. Posteriormente os valores passaram a serem remetidos para empresas de “importação e exportação”, as quais não possuíam qualquer existência material.

Foi constatado que essas empresas, que são inúmeras, sempre remetiam os valores recebidos para empresas “operadoras de criptoativos”. Estas, por sua vez, remetiam os valores recebidos para corretoras de câmbio, a fim de realizar operações com criptomoedas.