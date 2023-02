Ocorrências do Corpo de Bombeiros em Hortolândia aumentam 51%

No último dia 5, a base da corporação no município completou oito anos

As ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Hortolândia no último ano aumentaram 51% em relação a 2021.

De acordo com o 16º Grupamento de Bombeiros, em 2022 foram registradas 2.586 ocorrências, contra 1.707 do ano retrasado. No último dia 5, a base do Corpo de Bombeiros do município completou oito anos.

Nos chamados de 2022, constam 611 pedidos de resgate, 379 ocorrências de incêndio e 278 chamadas de salvamento.

Prefeito Zezé Gomes durante as comemorações do 8° aniversário da corporação hortolandense – Foto: Prefeitura de Hortolândia / DIvulgação

De acordo com o tenente coronel Daniel da Silva Alípio, comandante do 16º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, estão sendo realizados esforços para que os bombeiros tenham uma estrutura de trabalho melhor e, consequentemente, impactar de forma positiva a população.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Hortolândia integra a Região Metropolitana de Campinas e abriga uma população de mais de 240 mil habitantes, com grande potencial de desenvolvimento econômico. São mais de 500 indústrias e cerca de 3 mil pontos comerciais instalados. Por toda essa dinâmica, nossa corporação trabalhou incansavelmente para salvar vidas, elevando ainda mais o nome dos bombeiros”, explicou o comandante da corporação.

Os custos de aluguel e alimentação da base operacional dos bombeiros, localizada no bairro Terras de Santo Antonio, são bancados pela prefeitura.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle