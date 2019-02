Obras para evitar inundações avançam

A implantação de sistema de drenagem na região central de Hortolândia prossegue com a criação de poços de visita subterrâneos na Rua Argolino de Moraes, no trecho entre o posto de combustível, no cruzamento com a avenida Santana, e a Praça da Neusa.

A obra de prevenção a enchentes é realizada pela Prefeitura de Hortolândia e consiste na implantação de grandes tubos embaixo do asfalto, além da instalação de 17 bocas de lobo num trecho de 500 metros, desde a Avenida Santana, passando pela Rua Argolino de Moraes, até a Rua Luiz Camilo de Camargo, na altura do Banco Bradesco. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O trabalho começou no sábado (09), com a abertura do asfalto na Avenida Santana, próximo à linha férrea, trecho que recebeu tubos de drenagem. A pista já foi asfaltada e liberada para o tráfego de veículos, na tarde desta quarta-feira (13). O prazo para que todo o sistema de drenagem esteja concluído é de dois meses.

As obras acontecem por etapas, com interdição parcial do trânsito de veículos nas vias afetadas pelos serviços. O tráfego de pedestres está liberado. Motoristas que trafegam pelo Centro devem evitar os trechos interditados. Assim que a atual etapa de obras estiver finalizada, os trabalhos serão iniciados no trecho seguinte, localizado na rua Luiz Camilo de Camargo, na quadra entre a Praça da Neusa até o Banco Bradesco, próximo do cruzamento com a rua Nelson Pereira Barbosa.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Hortolândia, Sérgio Torrecilas, a ação vai ampliar o escoamento da água da chuva até o Ribeirão Jacuba, na altura da Ponte Osmar Dobelin, na Avenida Santana.

Atualmente, a água desce em enxurrada pela parte superficial do asfalto, acumulando todo o volume na parte baixa do Remanso Campineiro e Jardim das Paineiras. “Com estas obras, vamos aumentar a capacidade de escoamento da água da chuva e evitar alagamentos, como o que afetou a região central em janeiro”, afirmou Torrecilas.

Na primeira semana deste ano, imóveis do Jardim das Paineiras foram invadidos pela água da chuva, que teve volume acumulado de 277mm em apenas 48 horas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.