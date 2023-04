Obras interditam trânsito no Jardim São Bento, em Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia anunciou nesta segunda-feira (3) a interdição do trânsito em um trecho entre as ruas Damasco e das Castanheiras, sob a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) no bairro Jardim São Bento. O motivo do impedimento é uma obra da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que deve durar cerca de 15 dias e não teve finalidade informada.

Nesta semana, o local ficará interditado das 7h às 17h30. A partir da próxima segunda-feira (10), a passagem de carros ficará completamente interditada, durante dia e noite. Por isso, a prefeitura orienta que os motoristas busquem rotas alternativas durante o período de obras.

“Solicitamos aos motoristas que colaborem respeitando os bloqueios e seguindo pelas rotas alternativas caso precisem transitar pela área”, disse o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos, que ainda afirmou que agentes de trânsito vão orientar os motoristas no trecho.