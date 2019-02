Obras alteram itinerários de ônibus em Hortolândia

Os itinerários do transporte público municipal e intermunicipal de Hortolândia vão sofrer alterações a partir deste sábado (9), com o fechamento da linha férrea, entre a Avenida Santana e a Rua Argolino de Moraes, na região central, para a realização de obras de prevenção a enchentes.

Os ônibus utilizarão as rotas alterativas do trânsito preparadas pela Prefeitura da Hortolândia para o motorista utilizar durante o período das obras. As novas rotas contribuirão para a melhor fluidez do tráfego durante os serviços, necessários para evitar inundações no Centro. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a rua Argolino de Moraes e parte da rua Luiz Camilo de Camargo terão o sistema de drenagem de águas pluviais ampliado, com a implantação de mais tubos subterrâneos e abertura de bocas de lobo. A medida permitirá maior escoamento da água da chuva. A previsão é que o serviço seja finalizado em dois meses.

Confira como ficam os itinerários dos ônibus:

– Linha 343 (Jardim Malta – Terminal Metropolitano de Hortolândia) Sentido Terminal

Itinerário normal até o Paulistão na Rua Luiz Camilo de Camargo, depois Rua Nelson Pereira Bueno, Av. Olívio Franceschini, Terminal Metropolitano.

– Linha 343 (Jardim Malta – Terminal Metropolitano de Hortolândia) Sentido Jd. Malta

Terminal Metropolitano depois Av. Olívio Franceschini, Rua Nelson Pereira Bueno, Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes retomando o trajeto normal na Rua Zacarias Costa Camargo

– Linha 320 (Jd. Orestes Ôngaro – Terminal Metropolitano de Hortolândia) Sentido Terminal

Itinerário normal até a Av. São Francisco de Assis, depois Av. Amélia Basso Breda, Av. João Basso, Av. Tereza Ana Cecon Breda, Av. Anhanguera, Rua Zacarias Costa Camargo, Rua Luiz Camilo de Camargo, Rua Nelson Pereira Bueno até o Terminal Metropolitano

– Linha 320 (Orestes Ôngaro – Terminal Metropolitano de Hortolândia) Sentido Orestes Ôngaro

Itinerário normal até o Paulistão na Rua Luiz Camilo de Camargo, depois Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes, Av. Anhanguera, Av. Tereza Ana Cecon Breda, Av. João Basso, Av. Amélia Basso Breda retomando o trajeto normal na Av. São Francisco de Assis.

– Linha 302A (Jd. Amanda – Jd. Adelaide) Sentido Amanda

Itinerário normal até o Paulistão na Rua Luiz Camilo de Camargo, depois Rua Nelson Pereira Bueno, Av. Olívio Franceschini, Terminal Metropolitano e mantém itinerário.

– Linha 302B (Jd. Amanda – Jd Adelaide) Sentido Adelaide

Terminal Metropolitano depois Av. Olívio Franceschini, Rua Nelson Pereira Bueno, Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes retomando o trajeto normal na Rua Zacarias Costa Camargo

– Linha 303A (Jd.Santa Clara – Jd.Interlagos) Sentido Jd. Interlagos

Terminal Metropolitano depois Av. Olívio Franceschini, Av. Nelson Pereira Bueno, Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes retomando o trajeto normal na Rua Zacarias Costa Camargo

– Linha 321 (Parque do Horto – Terminal Metropolitano de Hortolândia) Sentido Terminal Metropolitano de Hortolândia

Itinerário normal até a Av. São Francisco de Assis, depois Av. Amélia Basso, Av. Joâo Basso, Av. Tereza Ana Cecon Breda, Av. Anhanguera retomando o trajeto normal na Rua Zacarias Costa Camargo

– Linha 321 (Parque do Horto – Terminal Metropolitano de Hortolândia) sentido Parque do Horto

Itinerário normal até o Paulistão na Rua Luiz Camilo de Camargo, depois Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes, Av. Anhanguera, Av. Tereza Ana Cecon Breda, Av. João Basso, Av. Amélia Basso Breda retomando o trajeto normal na Av. São Francisco.

– Linha 311 (Jd. Santa Clara do Lago –Terminal Metropolitano de Hortolândia) sentido Interlagos

Terminal Metropolitano depois Av. Olívio Franceschini, Rua Nelson Pereira Bueno, Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes retomando o trajeto normal na Rua Zacarias Costa Camargo

– Linha 331 (Jd. Amanda II-Centro) Sentido Amanda

Itinerário normal até o Paulistão na Rua Luiz Camilo de Camargo, depois Rua Nelson Pereira Bueno, Av. Olívio Franceschini, Terminal Metropolitano e mantém itinerário.

– Linha 334 (Jd. Boa Vista- Terminal Metropolitano de Hortolândia) Sentido Terminal Metropolitano de Hortolândia

Terminal Metropolitano, depois Av. Olívio Franceschini, Av. Nelson Pereira Bueno, Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes, Rua Zacarias Costa Camargo, Rua Luiz Camilo de Camargo, Rua Nelson Pereira Bueno, Av. Olívio Franceschini e Terminal Metropolitano

– Linha 668 Sumaré – Presidio Sentido Rosolém

Itinerário normal até a Av. São Francisco de Assis, depois Av. Amélia Basso Breda, Av. Joâo Basso, Av. Tereza Ana Cecon Breda, Av. Anhanguera retomando o trajeto normal na Rua Zacarias Costa Camargo

– Linha 668 Sumaré-Presidio sentido Sumaré

Itinerário normal ate o Paulistão na Rua Luiz Camilo de Camargo, depois Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes, Av. Anhanguera, Av. Tereza Ana Cecon Breda, Av. João Basso, Av. Amélia Basso Breda retomando o trajeto normal na Av. São Francisco de Assis.

– Linha 746 (Estação Pinheiros – Unicamp) Sentido Unicamp

Terminal Metropolitano depois Av. Olívio Franceschini, Rua Nelson Pereira Bueno, Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes retomando o trajeto normal na Rua Zacarias Costa Camargo.

– Linha 746 (Estação Pinheiros – Unicamp) Sentido Terminal Metropolitano

Itinerário normal até o Paulistão na Rua Luiz Camilo de Camargo, depois Rua Nelson Pereira Bueno, Av. Olívio Franceschini, Terminal Metropolitano e mantém itinerário.

Linha 699 (Nova Hortolândia-Campinas) Sentido Campinas

Itinerário normal até a Av. São Francisco de Assis, depois Av. Amélia Basso Breda, Av. João Basso, Av. Tereza Ana Cecon Breda, Av. Anhanguera retomando o trajeto normal na Rua Zacarias Costa Camargo

– Linha 699 (Nova Hortolândia – Campinas) Sentido Nova Hortolândia

Itinerário normal até o Paulistão na Rua Luiz Camilo de Camargo, depois Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes, Av. Anhanguera, Av. Tereza Ana Cecon Breda, Av. João Basso, Av. Amélia Basso Breda retomando o trajeto normal na Av. São Francisco.

– Linha 702 (Pq. Orestes Ôngaro – Campinas) Sentido Campinas

Itinerário normal até a Av. São Francisco de Assis, depois Av. Amélia Basso Breda, Av. João Basso, Av. Tereza Ana Cecon Breda, Av. Anhanguera retomando o trajeto normal na Rua Zacarias Costa Camargo

– Linha 702 (P.Orestes Ôngaro – Campinas) sentido Orestes Ôngaro

Itinerário normal até o Paulistão na Rua Luís Camilo de Camargo, depois Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes, Av. Anhanguera, Av. Tereza Ana Cecon Breda, Av. João Basso, Av. Amélia Basso retomando o trajeto normal na Av. São Francisco de Assis.

– Linha 698 (Terminal Metropolitano de Hortolândia – Campinas) Sentido Campinas

Terminal Metropolitano depois Av. Olívio Franceschini, Rua Nelson Pereira Bueno, Rua Caetano Basso, Rua Argolino de Moraes retomando o trajeto normal na Rua Zacarias Costa Camargo

– Linha 698 (Terminal Metropolitano de Hortolândia – Campinas) Sentido Terminal Metropolitano de Hortolândia

Itinerário normal até o Paulistão na Rua Luiz Camilo de Camargo, depois Rua Nelson Pereira Bueno, Av. Olívio Franceschini, Terminal Metropolitano.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.