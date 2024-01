Obra do novo Paço Municipal de Hortolândia está 80% concluída

A obra de construção do novo Paço Municipal de Hortolândia já está 80% concluída. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, as ações estão intensificadas no acabamento das estruturas internas, principalmente fiações e quadros elétricos, além da impermeabilização, instalação de dutos de ar, piso, revestimento e instalações hidráulicas.

No ano passado foi finalizada a instalação de esquadrias de vidros e janelas na fachada, tanto para o lado do Corredor Metropolitano quanto para o lado da Avenida Sabina Baptista de Camargo.

Construção do novo Paço Municipal de Hortolândia – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica, parte da usina fotovoltaica implantada no prédio segue funcionando. O dispositivo já gera economia ao município.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A usina produzirá energia suficiente para abastecer o novo Paço. A produção excedente será transmitida à rede elétrica da CPFL para compensações futuras. A usina proporcionará redução da conta de energia, gerando economia para o município. A construção da usina é realizada com recursos da CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

O imóvel terá aproximadamente 10 mil metros quadrados de área construída e, no espaço remanescente, haverá jardins e estacionamento. O projeto prevê ainda que o prédio tenha cisternas para armazenamento de águas da chuva, que serão utilizadas tanto na manutenção dos jardins quanto na limpeza do próprio Paço.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

NOVO PAÇO

O novo Paço Municipal é erguido em terreno de 60 mil metros quadrados, próximo ao do Corredor Metropolitano e nas imediações da Ponte da Esperança. A Ordem de Serviços para o início da obra foi assinada em 29 de junho de 2022.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Em seguida, veio a etapa das fundações e de implantação das colunas. A futura sede do Poder Executivo abrigará todas as secretarias e órgãos municipais de atendimento ao público que atualmente ocupam imóveis alugados.

Como o prédio será construído com estruturas pré-fabricadas, a Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica prevê maior confiabilidade no cumprimento do cronograma.