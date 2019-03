Obra de drenagem amplia escoamento na Av. da Emancipação

A Prefeitura de Hortolândia trabalha na implantação do sistema de drenagem na Avenida da Emancipação, próximo ao cruzamento com a Avenida Olívio Fraceschini. O objetivo é facilitar o escoamento da água da chuva, captada pelas bocoas de lobo implantadas no local.

O novo sistema de drenagem permitirá o direcionamento das águas pluviais diretamente ao Ribeirão Jacuba, no trecho que passa próximo ao Posto da Ilha, na altura do Parque dos Pinheiros. Serão cerca de 600 metros de tubulação implantada. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A obra é complementar à intervenção viária em andamento na Avenida da Emancipação. O serviço de pavimentação na faixa central da via foi concluído no final de fevereiro. Agora, iniciam as obras na rua Antônio Nelson Barbosa, no Jardim do Bosque, marginal da mesma avenida.

Na obra realizada na faixa central, foram implantados tubos subterrâneos para drenagem e bocas de lobo ao longo da via, ação que exigiu a remoção do asfalto antigo. Com a conclusão da nova pavimentação, inicia a próxima etapa de obras de remodelagem da avenida: 60 vagas de estacionamento serão criadas na via marginal.

Todas estas intervenções têm como objetivo a ampliação da segurança viária na avenida. Os trabalhos em andamento na Avenida da Emancipação proporcionarão uma nova configuração do trânsito, que terá um tráfego mais eficaz e seguro.

De acordo com informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, por meio da criação de novos acessos pelo canteiro central da avenida, os veículos poderão fazer retornos com mais segurança. Na atual configuração, há conflito viário na rotatória próxima do Supermercado Good Bom, dispositivo que será extinto após a finalização das obras.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.