Novo Parque Socioambiental de Hortolândia deve receber investimentos de R$ 500 mil

Deputado Vanderlei Marcis durante o anúncio dos investimentos - Foto: Divulgação

A Fazenda Gazzetta, em Hortolândia, deve receber investimentos de R$ 500 mil para se transformar no novo Parque Socioambiental do município. O anúncio dos recursos foi feito pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) durante a manhã desta sexta-feira (21).

O parlamentar participou da assinatura oficial do termo de posse da fazenda pelo executivo municipal para a criação do parque e anunciou a destinação dos recursos para o novo espaço de lazer.

A Fazenda Gazzetta está localizada no Jardins Terras de Santo Antonio e compreende uma área de 50 mil metros quadrados. O projeto contemplará lazer para a população e preservação da área ambiental, que conta com uma lagoa, e construções históricas como a capelinha. Também serão implantadas pista de caminhada, academia ao ar livre e iluminação de LED.

O evento aconteceu da data do aniversário de 30 anos do município, na sede da Fazenda, e contou com a presença do prefeito Zezé Gomes, o secretário de Habitação, Rogério Mion, os vereadores Dionatan e Carlão, e demais autoridades.

Em sua fala, o deputado Macris enalteceu a história do município, que participou desde sua emancipação. “Para mim é muito importante estar aqui hoje, minha história política se confunde com a de Hortolândia, quando participei ativamente do nascimento da sua independência e surgimento”.

“É meu presente de aniversário para Hortolândia, atendendo solicitação do prefeito e dos vereadores, para que a gente possa começar a ver esse parque realidade”, concluiu o parlamentar.