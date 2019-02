Novo padrão de praças integra programa em Hortolândia

A revitalização dos espaços públicos e áreas de convivência em todas as regiões de Hortolândia conta com um novo padrão desenvolvido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica. Manter as árvores já existentes nos locais, instalação de bancos e playgrounds na sombra, além da valorização do paisagismo e a ocupação total da área são as diretrizes a serem seguidas.

De acordo com a pasta, o novo “estilo” será aplicado de acordo com o espaço onde a reforma acontece, respeitando a demanda proposta pela população dos bairros contemplados, mantendo a tradição particular da comunidade que utiliza cada espaço. Este padrão será utilizado em todos os projetos de recuperação e construção de praças nas obras do PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento). Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O mais novo projeto em desenvolvimento contempla duas áreas no Jardim Nossa Senhora de Fátima. A praça localizada na Rua Júlio Edson da Silva, conhecida como Praça da Penha, e a Praça Maria Rodrigues de Freitas, na Rua Albina Rodrigues Pereira, conhecida como Praça do Pastel, receberão melhorias por meio do novo conceito.

O projeto foi apresentado aos moradores pelo prefeito Angelo Perugini, em reunião na última semana. De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica, as praças do Jardim Nossa Senhora de Fátima permanecerão com as árvores já existentes nos locais, adaptando as calçadas para que elas não precisem ser cortadas. Também haverá reorganização do espaço, mantendo toda a área utilizável e movimentada, arrumando a estrutura com os bancos e o playground, estrategicamente na sombra.

Penha

Na praça da Rua Júlio Edson da Silva, as calçadas serão readequadas, para melhor acessibilidade, livrando as raízes superficiais das árvores e alinhando o calçamento. Além disso, o levantamento realizado no local mostra que espaços para realização de atividades físicas e recreativas atuam como fator de atração para a população da área.

A praça contará com quadra de areia para futebol, futevôlei e vôlei de areia, ciclovia para crianças e uma área para os pais e responsáveis ficarem enquanto as crianças brincam. Os brinquedos do playground ganharão reforma e o serviço de jardinagem será um dos pontos altos no espaço.

Pastel

Já a praça Maria Rodrigues de Freitas, conhecida como “Praça do Pastel”, contará com uma área livre e aberta para convivência, prestigiando a cultura existente da feira livre, com um espaço especial para a montagem das barraquinhas, além do playground com sombra para as crianças se divertirem, enquanto os pais saboreiam o “famoso” pastel aos finais de semana, na área de alimentação que também será criada.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.