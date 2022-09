‘Novo cangaço’: líder de quadrilha morre em confronto com a Rota em Hortolândia

Homem conhecido como "Véio Piloto" era o chefe do grupo que teria tentado assaltar uma transportadora de valores no Paraná

O líder de uma quadrilha suspeita de tentar assaltar uma transportadora de valores em Guarapuava, no Paraná, em abril deste ano, identificado como Antônio Gomes Silva, o “Véio Piloto”, de 62 anos, morreu em confronto com a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) da Polícia Militar, na região do Novo Ângulo, em Hortolândia.

A ação fez parte da operação deflagrada pelas polícias Civil, Militar e Científica do Paraná, que contou com o apoio da PM do Estado de São Paulo, na manhã desta terça-feira (20), com o objetivo de combater o grupo criminoso e cumprir, simultaneamente, 74 mandados de prisão e busca e apreensão, em Hortolândia e outras cidades do Estado, além de municípios no Sul do País.

Operação terminou com a morte do criminoso, conhecido como “Véio Piloto” – Foto: Sesp / Divulgação

A Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná) informou que, durante as investigações, foi apurado que os criminosos se uniam para concretizar o crime do “novo cangaço”, ou seja, a partir do domínio do município, fechando os acessos das cidades e agindo com violência e armamento pesado.

Segundo a investigação, “Véio Piloto” seria o líder da organização criminosa, com extensa ficha criminal e suspeito de praticar roubos a bancos em vários estados, além de ser apontado como chefe de logística da tentativa de assalto no Paraná.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando as equipes entraram na casa de líder do grupo, por volta das 6h, ele teria disparado contra os militares. Os policiais, então, também teriam atirado, quando o suspeito caiu e foi desarmado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a equipe confirmou o óbito do criminoso ainda no local.

O major da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial), da PM paranaense, João Roberto Galego Alves, informou que na casa dele foram apreendidos R$ 5,2 mil em dinheiro, oito relógios, celulares, uma pistola calibre 380 com munições, uma caderneta, seis comprovantes de pagamentos, dois bilhetes de embarque, além de duas placas de carro, que estavam enterradas e serão investigadas se pertenciam a um dos veículos envolvidos no crime no Paraná.

As armas dos PMs, carregadores e munições também foram apreendidos. Os objetos foram encaminhados para perícia no IC (Instituto de Criminalística) de Americana.