Nova escavadeira auxilia limpeza de margens de córregos

A Prefeitura de Hortolândia adquiriu um novo maquinário para auxiliar na limpeza das margens das lagoas e dos córregos existentes na cidade. A escavadeira hidráulica foi entregue à Central de Máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos na tarde de sexta-feira (18).

Graças a um braço articulado mais longo em relação às escavadeiras convencionais, a máquina possibilitará a limpeza de áreas com maior dificuldade de acesso. Um dos primeiros locais a receber o serviço de limpeza com apoio do novo equipamento será o Ribeirão Jacuba, no trecho localizado próximo do Parque Renato Dobelin, na região central da cidade. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Sérgio Torrecilas, o córrego Santa Clara também será beneficiado com a maior capacidade de alcance da máquina.

“Antes havia dificuldade para limpeza destas áreas, pois a escavadeira não pode se aproximar muito da margem dos lagos e córregos. Com um braço mais longo, este equipamento é capaz de alcançar locais bem próximos da água”, destacou.

Torrecilas explica que não haverá necessidade de capacitar operador. “Nossos profissionais já estão habilitados a manusear esta escavadeira. Vamos receber orientação técnica, conhecer o manual de operação e, em fevereiro, iniciaremos os primeiros trabalhos com a nova máquina”, enfatizou o secretário.

Além desse novo equipamento, a Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, adquiriu recentemente uma escavadeira hidráulica sobre esteira. Este equipamento é utilizado para realizar trabalhos de movimentação de resíduos, contribuindo para a limpeza da cidade e a gestão de resíduos sólidos.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.