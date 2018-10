‘Natal Solidário’ arrecada brinquedos para crianças carentes

O Funsol (Fundo Social de Solidariedade) da Prefeitura de Hortolândia lança a campanha “Natal Solidário”, que recebe doações de brinquedos usados em bom estado para serem entregues para crianças carentes. Também podem ser doados brinquedos novos. A campanha vai até o dia 10 de dezembro.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Os brinquedos arrecadados serão doados para 1.125 crianças carentes atendidas por 23 entidades cadastradas no programa Banco de Alimentos, órgão vinculado a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no próprio Funsol, que fica dentro do HORTOFÁCIL, localizado na rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco. O público pode também fazer as doações em pontos de coleta localizados em estabelecimentos comerciais e grandes empresas da cidade.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.