Na inauguração do novo Paço Municipal, presidente da Caixa cita Hortolândia como ‘exemplo a ser seguido’

O presidente nacional da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, citou Hortolândia como “um exemplo a ser seguido” por conta de uma usina solar, composta por 1,8 mil painéis, que já está abastecendo o novo Paço Municipal. O prédio foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (29), em evento que contou com a participação do prefeito Zezé Gomes (Republicanos).

Usina solar vai gerar uma economia em energia elétrica de R$ 5 milhões por ano – Foto: Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

A expectativa é de que a usina solar forneça energia não só para a sede do Executivo, mas também para as outras estruturas que serão construídas dentro do terreno, como duas quadras esportivas e unidades do Poupatempo e do DSO (Departamento de Saúde Ocupacional). De acordo com a prefeitura, isso levará a uma economia em energia elétrica de até R$ 5 milhões por ano.

“Fica o reconhecimento a esta obra, que traz o conceito da sustentabilidade. Quando soubemos da economia que esse paço vai gerar na questão energética, ficamos muito impressionados. Seria muito interessante que o Brasil olhasse para Hortolândia como um exemplo a ser seguido”, afirmou Carlos Antônio.

Além da economia com energia, a administração também deixará de pagar R$ 7 milhões, por ano, com aluguel. Esse é o primeiro prédio próprio do Executivo hortolandense, que, durante sua história, passou por três diferentes sedes, todas alugadas.

“Já conquistamos a casa própria, graças a Deus. Agora vem o carro, vem a moto, ou seja, o mais importante agora é o investimento nas pessoas, cuidar bem delas e estruturar as famílias e a cidade. A economia que esse prédio irá gerar vai poder dar mais qualidade de vida para o povo”, disse Zezé.

Transição

O prefeito ainda destacou a transição do antigo prédio para o novo, que acarretará na suspensão dos atendimentos presenciais de 27 de maio a 7 de junho.

Neste período, a população poderá solicitar os serviços públicos de maneira remota por meio do site da prefeitura (www.hortolandia.sp.gov.br) ou do telefone (3965-1400).

Orçada em R$ 66 milhões, sendo R$ 50 milhões custeados por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e R$ 16 milhões por recursos próprios, a nova sede do Executivo de Hortolândia tem 10 mil m² de área construída e abrigará em torno de 1 mil funcionários de todas as secretarias.

O prédio está em um terreno de 60 mil m² na Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo, no Jardim Novo Ângulo. Às vésperas da inauguração, o paço recebeu o nome do ex-prefeito Ângelo Perugini, que faleceu em abril de 2021 por conta de complicações da Covid-19.

A homenagem emocionou a deputada estadual Ana Perugini (PT), que agradeceu Zezé por ter dado continuidade à ideia do paço. “Quando a gente se despede de alguém e novamente a gente se depara com esse processo, de rememorar tudo o que essa pessoa significou para nossas vidas, é muito difícil”, disse.