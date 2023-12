Multinacional anuncia investimentos de R$ 100 milhões em sua planta de Hortolândia

Prefeito Zezé Gomes afirmou que a infraestrutura do município potencializa a chegada de novos investimentos da iniciativa privada

A ArcelorMittal Gonvarri Brasil anunciou investimentos na ordem de R$ 100 milhões e ampliação de sua planta localizada na região do Jardim Nova Europa, em Hortolândia. A informação foi confirmada ao prefeito Zezé Gomes pelo diretor de engenharia da empresa, Carlos Deblassi.

“A política de planejamento que estamos executando nos últimos anos tem garantido estrutura urbana para facilitar novos investimentos das empresas. Assim, nos tornamos um dos principais eixos para receber novos investimentos da iniciativa privada no Estado de São Paulo e do Brasil”, destacou o prefeito.

De acordo com o diretor de engenharia da empresa, Carlos Deblassi, será construído um novo galpão com aproximadamente 13 mil metros quadrados de área útil. Esse espaço será destinado para a instalação de um novo equipamento, inédito na América Latina, que realiza fresa e soldagem a laser.

“Esse será o primeiro equipamento a ser instalado na América Latina e será voltado para o setor automotivo. Usaremos chapas com espessuras mais finas para realizar a fresa e a soldagem a laser, garantindo um acabamento impecável para a indústria automotiva nacional e, o melhor, reduzindo custos de produção”, explicou Deblassi.

Segundo a prefeitura, as obras começam ainda este mês e devem ser finalizadas em dezembro de 2024. A nova linha entra em operação em fevereiro de 2025. “Esse é o nosso cronograma e com empenho vamos cumprir com os prazos para que possamos iniciar a operação em fevereiro de 2025, que sem dúvida, será um grande marco para a ArcellorMittal Gonvarri”, declarou o diretor.

Durante a visita à empresa, o prefeito destacou a construção do viaduto Nova Europa – Jardim Bandeirantes, abrindo acesso direto do bairro à rodovia Anhanguera.

“Esse viaduto, que esta bem pertinho, será importantíssimo para as empresas localizadas na região do Nova Europa, em especial, para a ArcelorMittal Gonvarri. Hoje os caminhões cruzam o município para acessar a empresa e, com o viaduto aberto, o acesso será direto, favorecendo diretamente a logística”, disse Zezé.

Deglassi concordou com o prefeito e disse que o viaduto será fundamental para o bom andamento dos trabalhos na empresa. “Por dia, cerca de 200 caminhões entram em nossa portaria e com o viaduto esse fluxo deixará de cruzar a cidade. O viaduto será um benefício onde todos ganharão”, disse o diretor.

EMPRESA

A ArcellorMittal Gonvarri Brasil é especializada nos processos de decapagem, corte transversal, longitudinal e ferramentado em ações planos de laminação a quente, a frio e revestidos e corte a laser. As peças são aplicadas nas indústrias dos segmentos automotivo, máquinas e equipamentos, construção, agrícola, eletrodomésticos e embalagens.