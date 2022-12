Multa para quem vende ou usa cerol sobe e pode chegar a R$ 1,2 mil

A Prefeitura de Hortolândia aumentou a multa cobrada para quem vende ou usa cerol em linhas de pipa. Segundo a lei municipal, publicada no último dia 12 de dezembro, a punição passa de R$ 100 para R$ 641 no caso de flagrante de uso. Já no caso de fabricação e comercialização de pipas com cerol, o valor da multa será de R$ 1.228.

Segundo a Secretaria de Segurança, houve 30 autuações por uso de cerol, em 2022, feitas pelas equipes da GM (Guarda Municipal), força de segurança da Prefeitura. A mudança na lei visa prevenir acidentes e orientar a população a brincar de maneira segura.

“Soltar pipa, empinar papagaio, é uma brincadeira que envolve diversas faixas etárias, desde crianças, jovens, adultos. Entretanto, é necessário que as pessoas tenham consciência do perigo que o uso do cerol representa para toda a população e coloca em risco pedestres, ciclistas e motociclistas que circulam pela cidade, além da própria pessoa que está utilizando. Pode levar à morte. Brincar é muito bom, desde que seja em segurança”, ressalta a secretária-adjunta de Segurança, Adriana Carvalho.