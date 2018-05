Mulher tenta entrar em cadeia com maconha no sutiã

Uma mulher de 32 anos foi detida neste domingo (27) ao tentar entrar com 54 gramas de maconha escondidas no bojo de um sutiã na Penitenciária Odete Leite de Campos Critter, em Hortolândia. Ela estava no local para visitar o companheiro.

Conforme informações da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), agentes perceberam a droga na roupa da suspeita por meio de imagens do scanner corporal. Quando foi questionada, a mulher disse que havia recebido o entorpecente de uma desconhecida, momentos antes de entrar na unidade e não sabia para quem seria entregue.

A visitante foi conduzida ao plantão policial e teve o seu nome suspenso, temporariamente, do rol de visitas. O preso que receberia a visita foi isolado, preventivamente, para procedimento disciplinar.