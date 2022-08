Mulher tenta entrar em CDP com droga escondida dentro de máscara

Uma visitante foi surpreendida com 8 g de cocaína e 6 g de maconha escondidas dentro de uma máscara descartável. Ela tentava visitar o companheiro que está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia, neste domingo (21), quando foi surpreendida pelos agentes de segurança. Ela foi levada ao plantão policial e autuada em flagrante sob acusação de tráfico de drogas.

De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), os servidores suspeitaram dela porque perceberam que no momento em que ela viu que as máscaras também estavam sendo revistadas, ela descartou a dela no lixo.

Drogas foram levadas para a delegacia (Divulgação/SAP) – Foto:

Eles pediram para que a mulher pegasse a máscara e entregasse para o procedimento de revista. Em seguida encontraram os saquinhos de drogas grudados no lado de dentro da máscara. A companheira do custodiado permaneceu em silêncio e foi encaminhada para delegacia juntamente com as drogas apreendidas. Ela permanece à disposição da Justiça.

Já o preso foi isolado preventivamente para procedimento disciplinar investigatório. A SAP informa que as pessoas as quais são flagradas tentando entrar nas unidades prisionais com materiais proibidos são suspensas do rol de visitas temporariamente.