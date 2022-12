Mulher morre atropelada na SP-101, em Hortolândia

Uma mulher de 47 anos morreu após ser atropelada na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia, na noite desta quinta-feira (15). Ela fazia caminhada com um homem pelo acostamento quando foi atingida por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com o 4º batalhão da PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta de 22h30 testemunhas viram um casal caminhando no acostamento da rodovia, no sentido contrário de direção dos veículos, quando um carro, que seguia na SP-101, sentido Monte Mor, desviou de um carro à sua frente, acessando também o recuo.

Ainda segundo segundo testemunhas, ao realizar a manobra para a direita e entrar no acostamento, o motorista acabou atropelando a mulher. Ele fugiu na sequência sem prestar socorro.

A vítima foi socorrida no local do acidente por uma equipe de socorristas da Rodovias do Tietê, concessionária responsável pela via, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 22h48.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O nome da vítima não foi divulgado, mas a PMR informou que ela era moradora do bairro São Bento, em Hortolândia.