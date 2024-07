Mulher morre após motorista invadir a pista contrária na Rodovia Bandeirantes e bater contra o seu carro

Vítima que estava em um C3 não resistiu aos ferimentos após ser atingida por um Honda Fit - Foto: Heitor Moreira_EPTV

Uma mulher morreu na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia, na manhã deste sábado (6), após ter seu carro, um Citroen C3, atingido por um outro veículo, que invadiu a pista contrária e bateu frontalmente contra o seu. O nome da vítima não foi divulgada e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a motorista do C3 seguia com seu carro na Bandeirantes, sentido capital, quando foi atingida por um outro veículo, um Honda Fit ocupado por uma mulher e duas crianças, que seguia no sentido interior e, por motivos que ainda serão investigados, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, causando o acidente.

A colisão aconteceu na altura do quilômetro 107, em Hortolândia. Segundo a PMR, a motorista do C3 morreu no local e as duas crianças e a mulher que estavam no outro veículo foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, em Sumaré.

Além da Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros, a ocorrência também foi atendida por equipes da CCR AutoBAn, administradora da via, e Helicóptero Águia da PM (Polícia Militar).

O trecho onde ocorreu o acidente foi interditado por conta do acidente e, por volta de 10 horas, foi liberado novamente para o tráfego.

Um boletim de ocorrência seria registrado no plantão policial de Hortolândia e as causas deste acidente serão apuradas pela Polícia Civil.