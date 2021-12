Mulher leva tiro na boca durante roubo em Hortolândia

Após ser atingida com tiro, vítima conseguiu dirigir até a UPA do Jardim Amanda e recebeu atendimento médico

Uma dentista de 27 anos levou um tiro na boca após fugir de um assalto no Jardim Amanda, em Hortolândia, na noite desta terça-feira (14). O criminoso não foi localizado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a dentista trafegava com seu carro, um HB20, pela Rua José Patrocínio quando foi abordada por um homem que anunciou o roubo. O crime aconteceu por volta de 20h30.

Segundo o documento policial, ela teria reagido ao assalto e arrancando com o carro. Neste momento, o ladrão atirou e o tiro acertou na boca da mulher. Ela conseguiu dirigir e chegou até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Amanda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A versão do boletim de ocorrência, porém, é contestada pelo marido da vítima. Nesta quarta-feira (15), o esposo da dentista relatou que ela não arrancou com veículo e ainda assim foi atingida.

“Eu acho que os dois ficaram nervosos, as vezes ela teve algum movimento brusco e ele atirou. Pelas imagens de segurança dá pra ver que ela não sai com o carro, ela só dirige depois de ser atingida”, relatou o esposo ao LIBERAL, sob condição de anonimato.

As imagens de segurança que flagraram a ação criminosa não foram concendidas à imprensa.

Após receber os primeiros cuidados médicos, a dentista foi transferida para o Hospital e Maternidade Municipal Mário Covas, onde estava sob observação até a publicação desta reportagem.

O marido relatou que a mulher está bem, apesar do susto, e que ambos estão revoltados com o assalto. “Você não pode sair às 20h da sua casa que é assaltado”, desabafou.

O caso foi registrado como roubo no plantão policial do município e será investigado pela Polícia Civil. O assaltante não foi localizado até a publicação desta reportagem.