Mulher flagra companheiro usando sua calcinha e casal troca agressões

Um casal de Hortolândia trocou agressões na noite do último sábado (6) após a mulher afirmar que flagrou o companheiro usando sua calcinha. A PM (Polícia Militar) foi acionada para conter a briga e teria constatado que ambos estavam sob efeitos de bebida alcoólica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu às 23h46, no bairro Santa Esmeralda. A mulher de 43 anos relatou que teria encontrado o homem, de 46, usando sua calcinha. Eles têm um relacionamento há quase três meses e moravam juntos, segundo ela. Foto: Arquivo / O Liberal

Irritada, a mulher começou a brigar com o homem, que apertou seu pescoço. Ela revidou e o acertou com um jarro de água, ainda segundo o registro policial. Depois, a mulher chamou a PM.

O homem negou que a companheira morava com ele, e sim que “jogou suas coisas em sua casa há um mês, que paga o aluguel da casa”. Disse ainda que desconhecia os fatos narrados por ela.

Ao LIBERAL, a mulher afirmou que flagrou o homem no quarto. Essa foi a primeira vez que o companheiro fez algo do gênero, e não teria pedido autorização para usar a peça íntima. “Que cena. Foi horrível, né. Cheguei (no quarto) e já estava fazendo a hora que entrei”, contou.

Já o homem disse que foi agredido com um balde de água, e não com um jarro, como consta no registro policial. Entretanto, se recusou a comentar outros pontos por telefone.

O boletim de ocorrência foi registrado como “vias de fato” e tanto o homem quanto a mulher foram colocados como autor e vítima.