Mulher fica presa em ferragens após bater carro contra ônibus em Hortolândia

Uma mulher de 54 anos ficou presa nas ferragens de seu carro, um Uno, após um acidente, ocorrido na manhã desta sexta-feira (19), envolvendo o seu veículo e um fretado, no Nova Alvorada, em Hortolândia.

Segundo informações dos bombeiro, a mulher seguia com seu carro pela Rua Maria Aparecida Silva quando, no cruzamento com a Rua Serra Dourada, por causas desconhecidas, bateu seu veículo na lateral do ônibus de viagens e fretados.

Por conta do impacto, a mulher ficou presa em meio às ferragens do veículo e foi preciso acionar o Samu (serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros que, com manobras de desencarceramento, conseguiram retirar a mulher do veículo.

Ela foi socorrida ao Hospital Estadual Mário Covas com dores na região lombar.